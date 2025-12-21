Alumnos de nivel básico, de vacaciones

Matehuala.- Aproximadamente más de 30 mil estudiantes del nivel básico escolar que son preescolar, primaria y secundaria del Altiplano Potosino iniciaron sus vacaciones navideñas, ya que realizaron sus convivios navideños durante esta semana que terminó.

En algunas escuelas desde el pasado lunes estuvieron haciendo los convivios navideños con los estudiantes, para que salieran de vacaciones, los profesores aun estarán acudiendo el resto de esta semana para hacer diferentes labores internas en las escuelas, para después empezar sus vacaciones invernales.

Para iniciar estas vacaciones se llevaron a cabo los tradicionales convivios navideños en las escuelas, donde los niños compartieron alimentos, rompieron piñatas, en algunas escuelas hubo muestra de villancicos, así como obras de teatro de la temporada les dieron bolo.

De acuerdo al calendario escolar 2025-2026 los alumnos entran a clases en el mes de enero del 2026, cabe hacer mención que en lo que son bachilleratos y universidades algunas ya empezaron las vacaciones desde el mes de diciembre, y hay otras que se manejan por cuatrimestre que solo les darán una semana de vacaciones.

