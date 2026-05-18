Alumnos, en Parlamento de Juventudes Unidas

Matehuala.- Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Matehuala participaron como representantes del Estado en el Parlamento Nacional Juventudes Unidas, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

Samantha Guadalupe Rocha Rodríguez, Joselín Martínez Sánchez, Elvia Alejandra Ángeles Torres, Francisco Isaac Guel Obregón, Josué Sebastián González Pérez, Efrén Sebastián Oliva Flores y José Ángel Sandoval Castillo, formaron parte de este importante ejercicio democrático juvenil, donde convivieron y participaron activamente junto a más de 140 jóvenes provenientes de diferentes estados del país.

Durante el encuentro, los estudiantes fortalecieron sus conocimientos en participación ciudadana, liderazgo y trabajo legislativo, representando con orgullo a la Universidad de Matehuala y al estado, esta es una manera de que los estudiantes se acerquen y vean cÓmo se trabaja en el Palacio Legislativo esperando que a algunos les interese la política y lleguen a tener un cargo público.

Armando Medellín López, director de la Licenciatura en Derecho, destacó que el esfuerzo, dedicación y compromiso de los alumnos son ejemplo del talento y la formación académica que impulsa la Universidad de Matehuala.

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