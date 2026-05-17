Se acumula el trabajo para los paramédicos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Paramédicos de Protección Civil Municipal tuvieron mucho trabajo, ya que atendieron 8 llamadas de auxilio, una mujer atropellada en la Media Luna, un hombre sufrió un infarto en su vivienda.

Elementos de PC dieron a conocer que se acude de manera puntual a las llamadas de auxilio, como parte de su trabajo para brindar apoyo en cualquier contingencia.

Uno de los casos fue que una menor resultó lesionada al caer de su propia altura en el Barrio de San Antonio de las Higueras, la menor resultó con una herida en la cabeza.

Mientras que en el Barrio de los Llanitos, un joven fue atropellado por un motociclista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, una mujer también fue atropellada por un vehículo en la carretera federal 70 y canal principal a la Media Luna, resultando con serias lesiones como traumatismo cráneo encefálico.

Otro caso fue en el Barrio 3 del Refugio, donde una persona del sexo masculino sufrió un infarto en su domicilio, y gracias a la oportuna intervención de los paramédicos logró salvar su vida.

En cada uno de los casos acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes trasladaron a los heridos a recibir atención médica a un nosocomio.