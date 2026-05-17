Mujer lesionada, en riña con otra fémina

RIOVERDE.- En hechos violentos que se originaron en una riña en la plaza principal una mujer resultó lesionada, recibiendo atención de parte de paramédicos de la Cruz Roja, por las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en la plaza principal, donde se suscitó una riña entre 2 mujeres, luego de iniciar una discusión y terminar con la agresión entre ambas féminas.

Transeúntes que se dieron cuenta de los hechos solicitaron el apoyo de la Cruz Roja, debido a que una de las mujeres sufrió daños y sangraba.

Al lugar acudieron paramédicos de la benemérita institución quienes le brindaron los primeros auxilios, la mujer lesionada registró lesiones menores por lo que no fue necesario trasladarla a recibir atención hospitalaria.

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