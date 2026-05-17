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Motociclista lesionado al derrapar

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista lesionado al derrapar

Matehuala.- El conductor de una motocicleta resultó con múltiples lesiones al derrapar su vehículo en la carretera de Matehuala a Tanque Colorado. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil quienes trasladaron al conductor a un hospital, debido a las fuertes lesiones que sufrió.

Los hechos se originaron en la carretera de la comunidad de Tanque Colorado a Matehuala, donde la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que una persona de sexo masculino, que conducía la motocicleta, perdiera el control de su vehículo y terminara derrapando por varios metros. Testigos del accidente pidieron apoyo para que le brindara atención médica.

Al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron al hombre. 

Al valorarlo, vieron que tenía golpes y lesiones de gravedad, por lo que fue abordado a la ambulancia y trasladado a un hospital de Matehuala para recibir atención médica especializada. 

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Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes se llevaron la motocicleta a la pensión.

Por otra parte, en la calle Ángel Veral, de la zona centro de la ciudad, también se impactaron dos motociclistas debido al exceso de velocidad en que transitaban, quedando una persona con múltiples lesiones, recibiendo atención de paramédicos de Cruz Roja.

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