logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alumnos inician el periodo vacacional

Volverán a las aulas hasta el 12 de enero de 2026

Por Carmen Hernández

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Alumnos inician el periodo vacacional

RIOVERDE.- Más de 58 mil alumnos salieron de vacaciones por lo que regresarán a las aulas hasta el 12 de enero del próximo año. 

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano, dio a conocer que más de 58 mil estudiantes de educación básica y Escuelas Preparatorias por Cooperación, iniciaron el periodo vacacional por las fiestas navideñas. 

Refiere el funcionario que el próximo 7 de enero, directivos acudirán a su reunión de Consejo Técnico Escolar, desarrollando las actividades para reforzar la culminación del ciclo escolar.  

Señaló que los niños regresarán a las aulas el próximo 12 de enero del 2026, en el horario habitual.  Finalmente agradeció a los padres de familia que resguardan los bienes de cada una de las instituciones educativas, ya que solo así se evitarán robos de equipo en las escuelas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interferir acciones de justicia, un delito
Interferir acciones de justicia, un delito

Interferir acciones de justicia, un delito

SLP

Redacción

Presentan candidatas a Señorita Matehuala
Presentan candidatas a Señorita Matehuala

Presentan candidatas a Señorita Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Inicia festividad del Niño Jesús
Inicia festividad del Niño Jesús

Inicia festividad del Niño Jesús

SLP

Jesús Vázquez

Bajan la imagen y realizan una peregrinación