Alumnos inician el periodo vacacional

RIOVERDE.- Más de 58 mil alumnos salieron de vacaciones por lo que regresarán a las aulas hasta el 12 de enero del próximo año.

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano, dio a conocer que más de 58 mil estudiantes de educación básica y Escuelas Preparatorias por Cooperación, iniciaron el periodo vacacional por las fiestas navideñas.

Refiere el funcionario que el próximo 7 de enero, directivos acudirán a su reunión de Consejo Técnico Escolar, desarrollando las actividades para reforzar la culminación del ciclo escolar.

Señaló que los niños regresarán a las aulas el próximo 12 de enero del 2026, en el horario habitual. Finalmente agradeció a los padres de familia que resguardan los bienes de cada una de las instituciones educativas, ya que solo así se evitarán robos de equipo en las escuelas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí