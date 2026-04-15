Ofrece el DIF Municipal asesoría jurídica familiar
MATEHUALA.- El Sistema Municipal DIF, a través de su área jurídica invita a las parejas que viven en unión libre a acercarse para recibir orientación sobre el trámite de la constancia de concubinato, y de esta manera apoyar a que tengan una relación más formal.
Personal del DIF informó que se brinda asesoría sobre los requisitos necesarios para realizar este proceso de manera sencilla y ordenada, recordando a los interesados que deben presentar su documentación en original y copia, además de cumplir con los lineamientos establecidos, ya sea que tengan hijos en común o no.
Lo único que deben de llevar es la credencial del INE de la pareja, en caso de tener hijos llevar el acta de nacimiento de los hijos, comprobante de domicilio, y en caso de que alguno de los contribuyentes hubiera estado casado presentar una copia del acta de divorcio.
Los interesados podrán acudir a las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en Bulevar Héroes Potosinos de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
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Destacaron que el objetivo es ofrecer un servicio cercano y accesible, acompañando a las familias durante cada paso del trámite para facilitar su gestión. Finalmente, reiteraron la invitación a la ciudadanía para acudir a las instalaciones del DIF Municipal y recibir la orientación correspondiente por parte del área jurídica.
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