Llaman a donar croquetas

RIOVERDE.- Invitan a adoptar un árbol y a donar croquetas para mascotas en situación de calle; el evento se desarrollará el próximo 19 de abril en la plaza principal.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la gran jornada en beneficio de las mascotas. El evento se desarrollará este próximo 19 de abril en la plaza de 9 a 1 de la tarde e invitan a la población para que done alimentos para mascotas que viven en situación de calle.

También se estarán donando árboles; finalmente piden a la población se sume a la noble causa y done croquetas para las mascotas en situación de calle.