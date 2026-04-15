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Llaman a donar croquetas

Esto, para los animales de la calle

Por Carmen Hernández

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a donar croquetas

RIOVERDE.- Invitan a adoptar un árbol y a donar croquetas para mascotas en situación de calle; el evento se desarrollará el próximo 19 de abril en la plaza principal. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la gran jornada en beneficio de las mascotas. El evento se desarrollará este próximo 19 de abril en la plaza de 9 a 1 de la tarde e invitan a la población para que done alimentos para mascotas que viven en situación de calle. 

También se estarán donando árboles; finalmente piden a la población se sume a la noble causa y done croquetas para las mascotas en situación de calle. 

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