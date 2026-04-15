Llaman a donar croquetas
Esto, para los animales de la calle
RIOVERDE.- Invitan a adoptar un árbol y a donar croquetas para mascotas en situación de calle; el evento se desarrollará el próximo 19 de abril en la plaza principal.
Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la gran jornada en beneficio de las mascotas. El evento se desarrollará este próximo 19 de abril en la plaza de 9 a 1 de la tarde e invitan a la población para que done alimentos para mascotas que viven en situación de calle.
También se estarán donando árboles; finalmente piden a la población se sume a la noble causa y done croquetas para las mascotas en situación de calle.
no te pierdas estas noticias
Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles
Pulso Online
El programa se extenderá a las cuatro zonas del estado
Colonos de Tanque Colorado, de fiesta
Jesús Vázquez
Celebran 100 años de la dotación de sus tierras