Desigual choque entre camioneta y un urbano

MATEHUALA.- La tarde de este martes se presentó un choque entre una camioneta y un camión urbano en el centro de la ciudad; por fortuna no hubo personas lesionadas, sólo costosos daños materiales. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las investigaciones.

Los hechos ocurrieron debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad, cuando un camión urbano y una camioneta se impactaron entre las calles Miguel Hidalgo y Flores Magón, en el centro de la ciudad. Los tripulantes del camión, al percatarse del choque, se comunicaron de inmediato a los números de emergencia para solicitar el apoyo de las corporaciones de auxilio.

Afortunadamente, en este desigual choque no hubo personas lesionadas ni en la camioneta ni en el camión, sólo daños materiales, por lo que no se requirió atención médica para ninguno de los ocupantes de los vehículos. Los pasajeros del camión tuvieron que bajarse y buscar otro transporte para continuar su camino, mientras los involucrados resolvían la situación.

Cabe hacer mención que en las últimas semanas ya se han presentado varios choques con los llamados "farolitos", lo que ocurre debido a que tanto los choferes de los camiones como los conductores de automóviles no están respetando la señalética de tránsito ni los límites de velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí