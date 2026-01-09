Aplicarán Operativo Chatarra

Cerritos. - Implementarán autoridades de Seguridad Pública Municipal un operativo chatarra, que consistirá en el retiro vehículos de la vía pública que solo representan un estorbo e invaden la vía pública, los que serán enviados al corralón.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que hay muchos automóviles en la calle que representan un foco de infección, dado que pudieran ser guarida de malvivientes, además de un estorbo para la vialidad de unidades motrices y hasta peatones.

Es por ello que se les hace un llamado a los propietarios de estos vehículos para que retiren las unidades que estén en las calles abandonadas.

Reiteró que las automóviles que estén abandonados serán enviados a un corralón, donde los propietarios deberán de pagar el banderazo y además una multa, que deberán de pagar en el departamento de Tránsito Municipal para poder recuperar su vehículo.

