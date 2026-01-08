Agua, reclaman los habitantes de Valles

CIUDAD VALLES.- Falló bomba de abastecimiento del tanque 4 de la Dapas, que manda el agua a sectores como El Carmen; el director usó el tanque 3 para ese motivo por lo que se está generando desabasto en algunos sectores de la ciudad.

Una de las bombas que extrae el agua tratada de la planta y envía el líquido a los tanques de almacenamiento y de abasto público tuvo una falla y hoy, el tanque 4 no tenía agua suficiente, aunque mandaron el torrente al tanque 3, ya que el sector de El Carmen es uno de los más populosos de la ciudad.

El director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría refirió que en esta misma fecha quedaría resuelto el problema de la planta que pudo causar desabasto en algunos sectores altos.