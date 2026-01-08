logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Agua, reclaman los habitantes de Valles

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Agua, reclaman los habitantes de Valles

CIUDAD VALLES.- Falló bomba de abastecimiento del tanque 4 de la Dapas, que manda el agua a sectores como El Carmen; el director usó el tanque 3 para ese motivo por lo que se está generando desabasto en algunos sectores de la ciudad.

Una de las bombas que extrae el agua tratada de la planta y envía el líquido a los tanques de almacenamiento y de abasto público tuvo una falla y hoy, el tanque 4 no tenía agua suficiente, aunque mandaron el torrente al tanque 3, ya que el sector de El Carmen es uno de los más populosos de la ciudad.

El director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría refirió que en esta misma fecha quedaría resuelto el problema de la planta que pudo causar desabasto en algunos sectores altos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca
Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

La Sedarh ha convocado a una reunión urgente con ganaderos y alcaldes

Ofrece el ICAT diversos cursos
Ofrece el ICAT diversos cursos

Ofrece el ICAT diversos cursos

SLP

Carmen Hernández

Indigente invade quiosco del Parque Guerrero
Indigente invade quiosco del Parque Guerrero

Indigente invade quiosco del Parque Guerrero

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos y transeúntes piden que sea reubicado en otra parte

Reparten mega rosca de Reyes en la plaza
Reparten mega rosca de Reyes en la plaza

Reparten mega rosca de Reyes en la plaza

SLP

Jesús Vázquez