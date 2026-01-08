Se pulveriza tubería de drenaje

CIUDAD VALLES.- Tubo de drenaje de una línea principal despareció bajo tierra y llenó de aguas negras el bulevar Lázaro Cárdenas y la glorieta Pedro Antonio Santos.

Desde hace más de una semana, un manantial negro de aguas residuales estuvo saliendo de un registro ubicado a un lado de un restaurante, adyacente al Lienzo Charro El Caporal y, aunque en un principio se informó que el drenaje pertenecía al negocio de alimentos, la cantidad de agua que salía del registro era demasiado profusa para tener una sola fuente.

Los técnicos de la Dapas dieron a conocer que la tubería principal del drenaje se desgastó al grado de desaparecer y eso causó que el torrente, antes de la zona descrita comenzara a emerger.

El pronóstico es que hasta el fin de semana habría reparación completa de ese tramo, por lo que familias y negocios de este sector de la ciudad tendrán que seguir soportando los fétidos olores.

