Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala

Se hizo un recorrido con la imagen del santo patrono

Por Jesús Vázquez

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Concluyeron el martes los festejos en honor al Señor de Matehuala por la noche se llevó a cabo la última misa del novenario, las últimas peregrinaciones, así mismo hubo una gran muestra de fuegos artificiales y una callejoneada por el centro de la ciudad. 

Para celebra las fiestas patronales en honor al Señor de Matehuala se llevó a cabo una presentación de danzas de matachines de Matehuala en la Plaza Juárez, frente a la Catedral, la cual fue organizada por Silvia Castillo, esta presentación tuvo buena respuesta de la gente que fue a ver la festividad.

Por la noche se realizó la última misa del novenario, donde entraron peregrinaciones de la Asociación de Fotógrafos de Matehuala, de vecinos de la calle Insurgentes y del PAO, de la calle Aldama e Independencia, así como una gran peregrinación de trabajadores del Ayuntamiento. 

Al término de la misa continuó la magna presentación e danzas además de una muestra de fuegos artificiales, que gozó la población, quedaron admirados con la pirotecnia. 

Por primera vez se llevó a cabo una callejoneada, para esto sacaron la réplica de la Imagen del Señor de Matehuala, la cual fe colocada en una camioneta, atrás se encontraba una camioneta con una banda interpretando varias melodías durante todo el recorrido.

Se contó con apoyo de Bomberos, Paramédicos de Cruz Roja, Tránsito y Vialidad y la Policía Municipal quienes resguardaron las diferentes actividades de las fiestas patronales, se tuvo saldo blanco durante todas las festividades.

