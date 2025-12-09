Apoyan los Bomberos para recolectar tapitas

Matehuala.- En las instalaciones del Cuerpo de Bomberos se colocó un enorme corazón para recolectar tapitas, para obtener fondos económicos para los tratamientos de los niños con cáncer, la Fundación Corazón Altiplano AC, colocó el corazón y se hizo un corte de listón para inaugurarlo.

Bomberos se unen a esta campaña y dieron la bienvenida al corazón, destinado a recolectar tapas para apoyar a niñas y niños que luchan contra el cáncer.

Un símbolo de solidaridad y esperanza, puesto al servicio de la comunidad.

Esta instalación fue posible gracias a la donación de la asociación Juntos Renovemos al Gremio, encabezada por Juana Rodríguez y se reconoció también el apoyo del comandante Mauricio Flores y del Patronato de Bomberos, cuya gestión fue clave para concretar este proyecto.

Se exhorta a la población a dejar las tapitas de sus refrescos en este corazón recordando que las tapitas son un gran apoyo para los tratamientos de los niños con cáncer

Bomberos agradecieron a la asociación Juntos Renovamos al Gremio por la aportación de 15,000 pesos destinada a fortalecer las labores del Cuerpo de Bomberos, un gran apoyo para esta corporación que día a día sale a brindar auxilio a las personas, y aunque esta corporación tenga pocos recursos, sale a auxiliar a quien lo necesita.