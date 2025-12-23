Aprueba Cabildo Ley de Egresos de 2026

CIUDAD VALLES.- Aprobaron regidores el presupuesto de egresos de Valles para el 2026, que asciende a 1 mil 37 mdp, de los cuales el 25 por ciento se va a servicios personales (nómina).

Por el contrario, Anel Coronado Aguilar, quien hizo la exposición (conocida previamente en cuatro reuniones con ediles) sobre la ley para el año que entra, informó que de ese monto, el 70 por ciento sería para obras y acciones, es decir, poco más de 750 millones de pesos.

Poco antes, en la misma sesión, habló acerca de la cantidad de gente que trabaja en la Administración refiriendo que son 1 mil 370 personas las que laboran en el Ayuntamiento y quienes, en todos los rubros, desde sueldos hasta prestaciones cuestan al erario 250 millones de pesos por año.