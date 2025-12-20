Aprueba Cabildo Ley Gobernadora

RIOVERDE.- En sesión de Cabildo por mayoría fue aprobada la ley para postular a mujeres en la elección para Gobernador del Estado en 2027.

Cabe destacar que fue presentada la minuta del proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y de la Ley Electoral del Estado.

Sin embargo, la minuta fue aprobada por la mayoría de los regidores durante la sesión de Cabildo.

Mientras que los ediles de Movimiento Ciudadano y del PAN, Dalila Castro votaron en contra, ya que la catalogan como una imposición, porque se estarían violando los derechos del hombre. Dicha minuta, fue aprobada por diputados locales con 19 a favor y 8 en contra de la Ley de Paridad de Género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí