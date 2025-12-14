logo pulso
Arranca el DIF Juguetón 2025

Piden donar juguetes, que no sean de pilas ni bélicos

Por Jesús Vázquez

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca el DIF Juguetón 2025

Matehuala.- El SMDIF Matehuala dio arranque al Juguetón DIF 2025, donde el objetivo es recaudar el mayor número de juguetes para regalar a los niños de escasos recursos, la gente puede acudir a las instalaciones del DIF Municipal para hacer sus donaciones, la fecha límite es el 06 de enero.

Se invita a toda la población a sumarse a esta campaña y realizar su donación de juguetes durante el resto el mes de diciembre y hasta el 6 de enero, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en las instalaciones del DIF Matehuala, en el Bulevar Héroes Potosinos, por la Central Camionera, donde la gente puede llevar juguetes para niños y niñas, los cuales no deben ser de baterías, ni tampoco bélicos. 

El DIF invita a toda la comunidad a unirse para encender la ilusión de las niñas y niños que más lo necesitan esta Navidad. 

Con la donación de juguetes, se pueden regalar sonrisas y llevar esperanza a los hogares durante estas fechas tan especiales. 

Hay muchos niños de escasos recursos, que sus familias no tienen para comprarles un juguete en estas fechas, por lo que la idea es no dejar que los niños pierdan sus ilusiones.

Se exhorta a toda la población en general a abrir su corazón y llevar a cabo sus donaciones de juguetes para los niños, recordando que no deben de ser juguetes bélicos ni de baterías.

