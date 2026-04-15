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Arranca la construcción de viviendas del Bienestar

Por Redacción

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca la construcción de viviendas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- Comenzó la construcción de las primeras 75 casas del programa Vivienda para el Bienestar en el poniente de Ciudad Valles, de acuerdo con el delegado de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Roger Errejón Alaniz.

En el poniente de la ciudad, sobre predios que se encuentran en la parte posterior del ejido Tampaya, en Ixamal, comenzaron hace días las obras de las primeras 75 casas que serán entregadas al mismo número de beneficiarios que salieron sorteados a través del programa de Conavi con Bienestar.

Estos serían los primeros trabajos del programa en San Luis Potosí y de los primeros en todo el país, reportando la construcción de cimientos en la primera quincena de abril.

El funcionario manifestó que existe la plataforma preregistropvb.conavi.gob.mx para todos los ciudadanos que estén interesados en acceder a una vivienda mediante esta iniciativa federal.

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