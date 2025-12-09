Arranca operativo Guadalupe Reyes

RIOVERDE.- Fue puesto en marcha el Operativo Guadalupe Reyes, en el que participan más de 100 agentes policiacos para brindar seguridad a la población durante la temporada decembrina.

Ayer por la mañana el secretario del Ayuntamiento, Víctor Ángel Mancilla Cervantes, acompañado del jefe de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Maya Ortega, la síndico municipal Claudia Iga, entre otros arrancaron el Operativo de seguridad que se realizará mediante operativos permanentes en diversos sectores de la ciudad.

Los oficiales trabajarán en coordinación con cuerpo de bomberos, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil, para atender cualquier contingencia que llegara a presentarse.

Los elementos realizarán recorridos constantes en instituciones bancarias, centros comerciales y sectores que tendrán mucha afluencia de personas en esta temporada decembrina.

El objetivo del operativo es que las fiestas navideñas transcurran seguras para toda la población en general.