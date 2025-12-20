Arrancó la colecta anual de Bomberos

Matehuala.- Arrancó la colecta anual del Cuerpo de Bomberos de Matehuala la cual durará tres días el 19, 20 y 21 de diciembre, por lo que exhortan a toda la población y visitantes a unirse y cooperar, pues esta corporación de auxilio solo hace colecta una vez al año y con todo lo que recaudan es para continuar trabajando y brindar mejores servicios a todo el altiplano potosino.

Jóvenes cadetes de Bomberos son quienes se encuentran en la colecta anual de Bomberos, colocados en algunas calles del centro de la ciudad con una bota de Bomberos, se encuentran en el centro de la ciudad en las calles Miguel Hidalgo esquina con Julián de los Reyes, en Juárez esquina con Constitución, en Hidalgo esquina con Morelos frente a la Plaza Solidaridad y en el Libramiento de Matehuala.

Piden a la población que se unan y apoyen a los bomberos, pueden dar un peso, cinco pesos, diez pesos, cien pesos o lo que gusten donar, para apoyar a los bomberos.

Cabe destacar que los bomberos actualmente no solo se dedican a apagar incendios, también hacen labores de rescate en los accidentes automovilísticos, donde rescatan a las personas prensadas, han hecho rescates de cuerpos que están en estanques, o algunos que caen en voladeros, últimamente han hecho mucho rescate animal de perros, gatos, serpientes, entre muchos otros más que luego son llevados a su hábitat natural.

