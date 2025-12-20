logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arrancó la colecta anual de Bomberos

Por Jesús Vázquez

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Arrancó la colecta anual de Bomberos

Matehuala.- Arrancó la colecta anual del Cuerpo de Bomberos de Matehuala la cual durará tres días el 19, 20 y 21 de diciembre, por lo que exhortan a toda la población y visitantes a unirse y cooperar, pues esta corporación de auxilio solo hace colecta una vez al año y con todo lo que recaudan es para continuar trabajando y brindar mejores servicios a todo el altiplano potosino. 

Jóvenes cadetes de Bomberos son quienes se encuentran en la colecta anual de Bomberos, colocados en algunas calles del centro de la ciudad con una bota de Bomberos, se encuentran en el centro de la ciudad en las calles Miguel Hidalgo esquina con Julián de los Reyes, en Juárez esquina con Constitución, en Hidalgo esquina con Morelos frente a la Plaza Solidaridad y en el Libramiento de Matehuala.

Piden a la población que se unan y apoyen a los bomberos, pueden dar un peso, cinco pesos, diez pesos, cien pesos o lo que gusten donar, para apoyar a los bomberos.

 Cabe destacar que los bomberos actualmente no solo se dedican a apagar incendios, también hacen labores de rescate en los accidentes automovilísticos, donde rescatan a las personas prensadas, han hecho rescates de cuerpos que están en estanques, o algunos que caen en voladeros, últimamente han hecho mucho rescate animal de perros, gatos, serpientes, entre muchos otros más que luego son llevados a su hábitat natural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interferir acciones de justicia, un delito
Interferir acciones de justicia, un delito

Interferir acciones de justicia, un delito

SLP

Redacción

Presentan candidatas a Señorita Matehuala
Presentan candidatas a Señorita Matehuala

Presentan candidatas a Señorita Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Inicia festividad del Niño Jesús
Inicia festividad del Niño Jesús

Inicia festividad del Niño Jesús

SLP

Jesús Vázquez

Bajan la imagen y realizan una peregrinación