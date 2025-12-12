Arrancó operativo Guadalupe-Reyes

CIUDAD VALLES.- Arrancó el operativo Guadalupe-Reyes en Valles, con el banderazo de salida a las corporaciones que intentarán salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en esta temporada de fiestas.

Sin la presencia del alcalde, David Medina, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán calificó la labor de seguridad de las corporaciones, incluyendo las de rescate, socorro y prevención del delito, como actos de "amor" y bendijo al respetable y a los presentes, invocando a la Virgen de Guadalupe, en la víspera de su día.

El operativo tiene pensado reforzar la vigilancia en la zona centro, dada la actividad económica, hacer rondines en colonias que presenten mayor nivel de conflicto y hacer los recorridos carreteros, puesto que la afluencia aumenta hasta en un 40 por ciento por el viaje de reencuentro familiar de fin de año.