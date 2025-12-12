logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Estado

Arrancó operativo Guadalupe-Reyes

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Arrancó el operativo Guadalupe-Reyes en Valles, con el banderazo de salida a las corporaciones que intentarán salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en esta temporada de fiestas.

Sin la presencia del alcalde, David Medina, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán calificó la labor de seguridad de las corporaciones, incluyendo las de rescate, socorro y prevención del delito, como actos de "amor" y bendijo al respetable y a los presentes, invocando a la Virgen de Guadalupe, en la víspera de su día.

El operativo tiene pensado reforzar la vigilancia en la zona centro, dada la actividad económica, hacer rondines en colonias que presenten mayor nivel de conflicto y hacer los recorridos carreteros, puesto que la afluencia aumenta hasta en un 40 por ciento por el viaje de reencuentro familiar de fin de año.

Menor lesionado al caer de carretón
SLP

Carmen Hernández

Impactan camión de paquetería y camioneta
SLP

Redacción

Capacitan a auxiliares de salud comunitarios
SLP

Carmen Hernández

Para que brinden auxilio a lesionados

Baja población estudiantil en la Huasteca Norte
SLP

Redacción

Pese a ello se habla de crecimiento de más planteles educativos