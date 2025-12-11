Capacitan a auxiliares de salud comunitarios

Santa Catarina.- Fueron capacitados los auxiliares de la salud de las comunidades, el objetivo es que tengan las herramientas necesarias para brindar atención a personas que lleguen a sufrir una lesión.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Alejandro Lezama González, dio a conocer que por decisión de Leticia Mariana Gómez Ordaz, secretaria de Salud IV, se llevó a cabo la capacitación de auxiliares de salud para que puedan brindar atención mientras llegan paramédicos, estas acciones pueden ser tan necesarias que les pueden salvar su vida.

La finalidad es fortalecer y actualizar los conocimientos necesarios para responder a las necesidades de las comunidades, como vacunación antirrábica, atención ante las agresiones de niños y adultos mayores, prevención de dengue y vectores, acciones de gestión sanitaria desde el hogar.

Higiene de manos, una práctica simple que salva vidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salud mental y adicciones, Abordaje empático desde el primer contacto.

Atención Integral desde lactancia materna y vacunación, hasta el control de diabetes e hipertensión.

Lo que se busca es que estén bien capacitados, para que puedan actuar en caso de una emergencia.