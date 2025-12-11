logo pulso
Menor lesionado al caer de carretón

Por Carmen Hernández

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad Fernández.- Un menor sufre accidente al caer de un carretón, su estado de salud es reservado debido a las lesiones que sufrió tras la caída.  

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, cuando un joven de 16 años de edad cayó de un carretón en el que se transportaba en la calle principal a la Media Luna, a la altura de la calle Porfirio Díaz del Barrio 3 del Refugio. 

A l lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes les brindaron los primeros auxilios, pero al ver las severas lesiones que se causó debido a la intempestiva caída tuvo que ser trasladado a un hospital.

El lesionado debería recibir atención médica, ya que requería el servicio especializado, por los daños recibidos debido a su caída.

