Estado

Impactan camión de paquetería y camioneta

Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Impactan camión de paquetería y camioneta

Matehuala.- Fuerte choque se generó en las calles de Nicolás Bravo y Carlos Vivanco, donde una camioneta se impactó contra un camión de paquetería, no hubo personas lesionadas de gravedad, al lugar de los hechos acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad, así como los elementos de las corporaciones de auxilio.

 El accidente se suscitó cerca del Parque Recreativo, donde el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron el impacto entre una camioneta y un camión de paquetería, testigos del accidente solicitaron auxilio a las corporaciones de emergencia para que brindaran apoyo a la persona de la camioneta, que fue la que resultó más afectada.

Al lugar llegaron los elementos de las corporaciones de auxilio quienes valoraron a una persona de sexo masculino que era el conductor del vehículo, presentaba algunas lesiones en el cuerpo, por lo que fue trasladado en la ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

También se presentaron los elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las primeras investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente.

 En los últimos días se han incrementado los accidentes por manejar a exceso de velocidad y falta de precaución, por lo que se exhorta a la población a respetar los límites y prevenir un accidente. 

