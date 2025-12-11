Baja población estudiantil en la Huasteca Norte

CIUDAD VALLES.- Se redujo la población estudiantil en la Huasteca Norte en un año de 85 a 76 mil alumnos, de acuerdo con el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga.

Dentro de los temas que abarcó esta mañana Gutiérrez Zúñiga, uno de ellos fue la población estudiantil, que, del año pasado, al actual, tuvo una reducción de casi 10 mil alumnos, es decir, los egresados a preparatoria y una gran cantidad de butacas vacías es uno de los retos que enfrenta la URSEHN en estos años.

A pesar de la reducción, sólo una de las 1 mil 114 escuelas que hay supervisadas por la unidad se ha convertido en escuela Conafe.

El funcionario estimó que, pese a la reducción dramática, que habla de un nuevo esquema de natalidad, el crecimiento de planteles que están dentro de los planes de desarrollo educativos ayudarán a qué se mantenga el número de jóvenes estudiantes.

