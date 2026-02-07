Atletas vallenses participarán en los juegos de la Conade

CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento despidió a la segunda tanda de jóvenes atletas que partieron a la capital del estado a los juegos deportivos de la Conade, que viajaron entusiasmados de obtener los primeros lugares en las disciplinas deportivas en las que participarán.

Ayer por la mañana, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, acompañado de Eduardo Arián Balderas González, director de Cultura Física y Deporte y la directora de Cultura, Yareli Rodríguez Vázquez despidieron a 194 atletas de todas las disciplinas deportivas, incluyendo ajedrez, quienes estarán compitiendo en la etapa estatal de los juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sin la presencia del alcalde David Medina Salazar.