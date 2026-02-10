Aumenta Karbe en dos meses de zafra

CIUDAD VALLES.- El Karbe del Ingenio Plan de Ayala (IPA) ha escalado dos puntos en casi dos meses de zafra, de acuerdo con datos del Comité de la Caña de Azúcar.

El Karbe (kilogramo de azúcar, recuperable, base estándar) pasó de estar por encima de los 115 puntos, a los 116 luego del primer mes y medio de actividad industrial y, pasando la primera semana de febrero es de 117.800, es decir, de cada mil kilos de caña, se están obteniendo casi 118 kilos de azúcar.

Hasta este pasado domingo 8 de febrero se han molido 309 mil to neladas de caña en el Ingenio Plan de Ayala, de acuerdo con Eduardo Martínez Morales, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, por lo que también seestá obteniendo mucha gramínea.