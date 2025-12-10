logo pulso
Estado

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, dijo que Recursos Humanos está analizando el método para homologar salarios de policías.

En entrevista, el funcionario municipal refirió que todavía hay sueldos de nueve a 10 mil pesos al mes, es decir, de acuerdo con el incremento al salario mínimo, los que ganan nueve mil pesos no alcanzarían los nueve mil 400 que tendrá el sueldo mínimo en un mes en México.

El 6 de noviembre pasado, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona hizo el anuncio de que su administración buscará homologar los sueldos de los policías Municipales de las 59 localidades potosinas a un mínimo de 15 mil pesos.

El secretario del Ayuntamiento vállense informó que se estudia la manera de buscar una cantidad que sea asequible a las finanzas de la presidencia municipal y comentó que hay oficiales de policías que ganan de nueve a 10 mil pesos mensuales.

