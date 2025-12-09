Trueno de cuetes causa paranoia en mascotas

Matehuala.- Rescatistas de perros así como personas que tienen perros han reportado que debido a la quema de pólvora por las fiestas patronales que están llevando muchas iglesias han tenido problemas con sus perros en casas y refugios, se ponen nerviosos, algunos hasta han escapado de sus casas por el estridente ruido, por lo que piden a las personas que hacen peregrinaciones y fiestas patronales que reduzcan la quema de pólvora.

Algunos ciudadanos con perros han mencionado que debido al fuerte estruendo de los cuetes que han estado escuchando en peregrinaciones, fiestas patronales, los perros se han salido de sus casas, pues no quieren escuchar los fuertes ruidos y buscan la manera de escapar y salir corriendo.

Reportan personas que apenas abren la puerta de sus casas y los perros salen corriendo, y los dueños detrás de ellos por todas las calles, algunos han solicitado a través de redes sociales apoyo para localizarlos, exhortan a quien tenga perro a la hora de los cuetes abrazarlos y evitar que se pongan nerviosos porque hasta se pueden infartar

Expresaron que inclusive los perros callejeros se alborotan por el estruendo de los cuetes y se ponen agresivos o andan corriendo por la calle sin medir consecuencias, se les atraviesan a los carros que los terminan atropellando.

Refieren que las fiestas patronales no deberían de hacerlas con tanta pólvora, pues cada año utilizan cuetes que truenan muy fuerte, y Dios y las Vírgenes no necesitan de cuetes.