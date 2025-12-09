logo pulso
Estado

Inician encuestas de los aspirantes a la gubernatura

Llaman a vallenses para preguntarles su preferencia, de varias opciones

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Inician encuestas de los aspirantes a la gubernatura

CIUDAD VALLES.- Llaman a ciudadanos vallenses para preguntarles sobre su preferencia en cuanto a la posibilidad de candidatos al Gobierno del Estado.

Esta mañana, de varios teléfonos con Lada 444, que corresponde a San Luis Potosí, capital planteaban una consulta a los ciudadanos que no desviaron la llamada.

La pregunta era: "¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador del Estado por quién votaría usted?" y luego daban las opciones: "Verónica Rodríguez (presidenta estatal) del PAN; Enrique Galindo (alcalde de San Luis capital) del PRI; Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación) de Morena; Marco Gama Basarte (diputado local) de Movimiento Ciudadano y Ruth González Silva (senadora y esposa del Gobernador Ricardo Gallardo) del Partido Verde".

La definición de candidaturas, de acuerdo con los calendarios electorales podría ser hasta el mes de octubre de 2026, con el fin de competir para el 2027, pero las encuestas ya están sonando en los celulares de los ciudadanos que se preguntan, quién la organiza y cómo tiene el dato personal del número celular de los que llaman.

