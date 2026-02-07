Ausentismo escolar debido a las bajas temperaturas

RIOVERDe.- Las bajas temperaturas han generado un 10% de ausentismo escolar a pesar de ello se les recomienda a los padres de familia cuidar la salud de sus hijos y en caso de sufrir alguna enfermedad, no enviarlos a la escuela hasta que se recuperen.

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano, dijo que en cuestión de ausentismo escolar los reportes no han sido muy elevados, se han realizado visitas a las escuelas.

Solo se tiene conocimiento de un 10% de ausentismo, además de que se ha ampliado el horario de acceso a la escuela a las 8:30 de la mañana, lo que permite que los alumnos puedan llegar sin problemas de bajas temperaturas.

Además se les ha recomendado a los directivos de las instituciones educativas para que brinden el acceso a los alumnos quienes lleven diversa ropa abrigadora, para que se protejan de las bajas temperaturas.

Se les recomienda a los paterfamilias cuiden la salud de sus hijos, si detectan cualquier síntoma de alguna enfermedad que sean el filtro para que no acudan, no los expongan, se les pide que en caso de que enfermen los lleven al médico.

Se recomienda no los auto mediquen, porque puede traer serias complicaciones en su salud.