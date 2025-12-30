logo pulso
Estado

Auto choca contra muro de contención

Por Carmen Hernández

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Auto choca contra muro de contención

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos personas resultan lesionados al chocar el conductor del automóvil en el que viajaban contra un muro de contención en el canal principal de la Media Luna.  

Los hechos ocurrieron en la calle Porfirio Díaz en el Refugio, cuando los tripulantes de un automóvil chocaron contra un muro de contención, generando fuertes daños y resultando lesionados los tripulantes de la unidad motriz. 

 Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia, para que se brindara atención médica a los lesionados en el accidente. 

Los lesionados fueron valorados en el lugar del accidente por paramédicos, pero solo sufrieron leves lesiones, que no requería que fueran trasladados a un hospital. 

Por fortuna los tripulantes de la unidad no resintieron muchos daños, por lo que no requirieron ser trasladados a un nosocomio, solo la atención de paramédicos que se presentaron al lugar de los hechos.

