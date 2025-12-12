logo pulso
Auto fantasma atropella a hombre

Por Carmen Hernández

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Auto fantasma atropella a hombre

Ciudad Fernández.- Un hombre fue atropellado por un automóvil en la entrada a la localidad del Terremoto, cuyo conductor luego del accidente emprendió la huida sin importarle las condiciones en que quedó la persona que atropelló. 

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 a la altura de la entrada a la comunidad del Terremoto, cuando un hombre de 45 años de edad fue atropellado por un auto fantasma, cuyo conductor huyó luego del accidente. 

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al hombre, que quedó tirado en el pavimento, el que fue trasladado al Hospital IMSS Oportunidades para recibir atención médica, por las lesiones sufridas. 

