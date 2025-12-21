logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Autorizan venta de pirotecnia

Serán solo tres días, 24, 30 y 31

Por Carmen Hernández

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Autorizan venta de pirotecnia

RIOVERDE.- Fueron autorizados 3 días para la venta de pirotecnia por parte de autoridades , sobre todo para finalizar el año que es común el festejo con la quema de pirotecnia. 

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que los días aprobados para la venta de pirotecnia serán 24, 30 y 31 de diciembre, aunque quedó establecido que no se expenderá a menores de edad, ante el riesgo que representa.  

Por lo que ya ingresó el material pirotécnico a la bodega del Polvorín, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y de ahí se movilizará a diversos sectores de la ciudad, donde se instalarán los vendedores.  

Indicó que estará prohibida la venta a menores de edad, el producto deberá de estar en una vitrina, además de cumplir con las medidas de seguridad establecidas para su venta. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los comerciantes deberán de contar con arena y un extinguidor, entre otras medidas de seguridad, para prevenir una contingencia, además de estar colocados en un sitio especial.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial
Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

SLP

Huasteca Hoy

Tras amparo judicial, Gobierno se verá obligado a desembolsar fondos del FAISPIAM para comunidades en 2025 y 2026.

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados
Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

SLP

Huasteca Hoy

Ricardo Gallardo asegura incursión de policías de investigación contra extorsiones en mercados locales de Ciudad Valles

Derrapan motociclistas y resultan lesionados
Derrapan motociclistas y resultan lesionados

Derrapan motociclistas y resultan lesionados

SLP

Redacción

Cortocircuito provoca incendio en una casa
Cortocircuito provoca incendio en una casa

Cortocircuito provoca incendio en una casa

SLP

Carmen Hernández