Autorizan venta de pirotecnia

RIOVERDE.- Fueron autorizados 3 días para la venta de pirotecnia por parte de autoridades , sobre todo para finalizar el año que es común el festejo con la quema de pirotecnia.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que los días aprobados para la venta de pirotecnia serán 24, 30 y 31 de diciembre, aunque quedó establecido que no se expenderá a menores de edad, ante el riesgo que representa.

Por lo que ya ingresó el material pirotécnico a la bodega del Polvorín, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y de ahí se movilizará a diversos sectores de la ciudad, donde se instalarán los vendedores.

Indicó que estará prohibida la venta a menores de edad, el producto deberá de estar en una vitrina, además de cumplir con las medidas de seguridad establecidas para su venta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los comerciantes deberán de contar con arena y un extinguidor, entre otras medidas de seguridad, para prevenir una contingencia, además de estar colocados en un sitio especial.