Avanza con pausas la obra del puente peatonal sobre el Río Valles

La obra presenta pausas técnicas pero mantiene su plazo de entrega en marzo de 2026.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 21, 2025 09:00 p.m.
A
Avanza con pausas la obra del puente peatonal sobre el Río Valles

CIUDAD VALLES. El puente peatonal solicitado por habitantes de la colonia Juárez deberá estar concluido a más tardar el 31 de marzo de 2026, según información de la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol).

La dependencia confirmó que la obra forma parte del paquete de infraestructura vigente para el actual ejercicio fiscal, cuyo cierre coincide con esa fecha, por lo que el Ayuntamiento tiene ese margen para entregar el cruce peatonal.

El proyecto responde a una demanda recurrente de vecinos que, durante la creciente del Río Valles, quedan sin paso directo y deben recorrer hasta cuatro kilómetros adicionales para llegar a puntos muy cercanos, lo que afecta traslados y actividad diaria.

Aunque los trabajos comenzaron hace dos meses, la construcción ha registrado interrupciones técnicas en distintos momentos, lo que ha ralentizado el avance general de la obra.

Codesol informó que, pese a las pausas, la ejecución continúa dentro del periodo permitido y se prevé que mantenga actividad en las próximas semanas.

