logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ya investigan policías casos de extorsión

Aunque no aplican operativos

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Ya investigan policías casos de extorsión

CIUDAD VALLES.- Afirman fuentes de la Fiscalía General del Estado que los policías de investigación prometidos por el Gober para investigar extorsiones ya andan trabajando en la zona.

El pasado martes 11 de noviembre, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona informó que habría 50 policías de investigación (otrora ministeriales) haciéndose cargo de las pesquisas sobre el delito de extorsión que le fue informado al mandatario en la reunión de seguridad que llevó a cabo ese día en la mañana.

De acuerdo con fuentes de la FGE, los policías han estado asignados a la delegación ubicada en Valles y han estado en procesos de investigación desde hace días, aunque no ha habido operativos como tales en el municipio de Valles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Saldo blanco en eventos
Saldo blanco en eventos

Saldo blanco en eventos

SLP

Jesús Vázquez

Banco del Bienestar, “fuera de línea”
Banco del Bienestar, “fuera de línea”

Banco del Bienestar, “fuera de línea”

SLP

Redacción

Detienen a fardero en tienda comercial
Detienen a fardero en tienda comercial

Detienen a fardero en tienda comercial

SLP

Redacción

Hombre acusado de maltrato animal
Hombre acusado de maltrato animal

Hombre acusado de maltrato animal

SLP

Redacción

El sujeto está bajo prisión preventiva