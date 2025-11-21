Ya investigan policías casos de extorsión

CIUDAD VALLES.- Afirman fuentes de la Fiscalía General del Estado que los policías de investigación prometidos por el Gober para investigar extorsiones ya andan trabajando en la zona.

El pasado martes 11 de noviembre, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona informó que habría 50 policías de investigación (otrora ministeriales) haciéndose cargo de las pesquisas sobre el delito de extorsión que le fue informado al mandatario en la reunión de seguridad que llevó a cabo ese día en la mañana.

De acuerdo con fuentes de la FGE, los policías han estado asignados a la delegación ubicada en Valles y han estado en procesos de investigación desde hace días, aunque no ha habido operativos como tales en el municipio de Valles.