Banco del Bienestar, “fuera de línea”

CIUDAD VALLES.- Durante dos días, el Banco de Bienestar estuvo “fuera de línea” en la sucursal de Lomas del Yuejat, lo que generó muchas quejas y protestas de beneficiarios que requerían obtener recursos de su tarjeta.

Los usuarios y beneficiarios de los programas sociales de Adulto Mayor, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida se quejaron de que no hubo manera de cobrar a determinadas horas del pasado martes, así como el miércoles, debido a que hubo problemas de conectividad en esa sucursal.

Los que acuden a los cajeros de la oficina que está en Lomas del Yuejat, por vivir del lado sur del municipio se regresaron sin cobrar los dos últimos días, sin embargo, este jueves regresaron a su funcionamiento habitual las cajas del banco para entregar el recurso de carácter bimestral.