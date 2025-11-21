logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Saldo blanco en eventos

Por Jesús Vázquez

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Saldo blanco en eventos

Matehuala.- Autoridades policiacas, así como elementos de las corporaciones de auxilio reportaron saldo blanco en las actividades conmemorativas del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde hubo un acto cívico y el tradicional desfile.

 Durante estas actividades intervinieron los elementos de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Policía Municipal, Tránsito Municipal además se contó con el apoyo de Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, quienes estuvieron en el acto cívico y posteriormente en el tradicional desfile. Durante el desfile estuvieron las corporaciones de auxilio ayudando a diferentes participantes del desfile que llegaran a sentirse mal, donde estuvieron checando la presión y dando agua para evitar algún malestar.

Afortunadamente no ocurrió ningún accidente de gravedad durante el desfile, el cual recorrió las principales calles de la ciudad, tuvo una duración aproximada de cinco horas.  Dentro del desfile las corporaciones policías se encontraban al frente y atrás del contingente, también al final se encontraban las corporaciones de auxilio, y un cuerpo de paramédicos listos para atender en caso de que se requiriera. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Saldo blanco en eventos
Saldo blanco en eventos

Saldo blanco en eventos

SLP

Jesús Vázquez

Banco del Bienestar, “fuera de línea”
Banco del Bienestar, “fuera de línea”

Banco del Bienestar, “fuera de línea”

SLP

Redacción

Detienen a fardero en tienda comercial
Detienen a fardero en tienda comercial

Detienen a fardero en tienda comercial

SLP

Redacción

Hombre acusado de maltrato animal
Hombre acusado de maltrato animal

Hombre acusado de maltrato animal

SLP

Redacción

El sujeto está bajo prisión preventiva