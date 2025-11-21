Saldo blanco en eventos

Matehuala.- Autoridades policiacas, así como elementos de las corporaciones de auxilio reportaron saldo blanco en las actividades conmemorativas del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde hubo un acto cívico y el tradicional desfile.

Durante estas actividades intervinieron los elementos de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Policía Municipal, Tránsito Municipal además se contó con el apoyo de Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, quienes estuvieron en el acto cívico y posteriormente en el tradicional desfile. Durante el desfile estuvieron las corporaciones de auxilio ayudando a diferentes participantes del desfile que llegaran a sentirse mal, donde estuvieron checando la presión y dando agua para evitar algún malestar.

Afortunadamente no ocurrió ningún accidente de gravedad durante el desfile, el cual recorrió las principales calles de la ciudad, tuvo una duración aproximada de cinco horas. Dentro del desfile las corporaciones policías se encontraban al frente y atrás del contingente, también al final se encontraban las corporaciones de auxilio, y un cuerpo de paramédicos listos para atender en caso de que se requiriera.