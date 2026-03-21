Avanza el proyecto en aeropuerto Tamuín

El proyecto de ampliación del aeropuerto en Tamuín avanza entre ajustes de trazo y negociaciones de tierra, mientras autoridades municipales descartan afectaciones al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), pese a versiones que lo ubican dentro de la zona de impacto.

El alcalde Marcelino Bautista Rincón rechazó cualquier riesgo para el plantel y aseguró que el diseño fue modificado para evitar intervenir en sus instalaciones. "No, de ninguna manera el CBTA no se va a afectar... se movió un trazo por otro rumbo para no afectar las instalaciones. No, absolutamente no", afirmó.

Según el edil, los estudios técnicos han confirmado la viabilidad del aeropuerto, lo que ha permitido avanzar en su desarrollo. Indicó que el proyecto se encuentra en una fase avanzada que incluye negociaciones sobre la tenencia de la tierra. "El propietario de esos terrenos está ya en pláticas con el gobierno del Estado para el tema de terrenos", señaló.

A su vez, la versión oficial estatal sostiene que el desarrollo se realizará dentro de un polígono donde no existe infraestructura educativa.

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De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Jesús Salvador González Martínez, se requerirán al menos 100 hectáreas para una pista de aproximadamente dos kilómetros, con posibilidad de ampliación. El proyecto, planteado desde 2019, tiene una proyección de operación hacia 2028.