Avanza la zafra con buenos pronósticos

CIUDAD VALLES.- El Ingenio Plan de Ayala ha molido en tres semanas de zafra el 10 por ciento de lo de toda la molienda pasada.

Hasta el sábado en la tarde, el IPA ya había molido 72 mil 900 toneladas de caña, que es el equivalente al 10 por ciento de lo que se molió en toda la temporada zafrística pasada, la más raquítica en dos décadas.

El Comité Cañero todavía no establece el Karbe (Kilogramo de azúcar recuperable, base estándar) por las recientes interrupciones que ha sufrido el procedimiento en la factoría.

Aunque la expectativa es alta, sigue pendiente que el precio del azúcar se recupere y que surta efecto el arancel al azúcar extranjero para poder contar con ganancias significativas.

