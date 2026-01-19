Avanza zafra en el IPA con buenas perspectivas

CIUDAD VALLES.- En un mes de zafra en el Ingenio Plan de Ayala se han molido 170 mil toneladas de caña, es decir, han entrado 10 mil camiones a entregar la gramínea a la planta procesadora.

A pesar de que ha habido cuando menos cuatro paros técnicos en la empresa, por falta de caña, transportistas en receso con motivo de las fiestas, el promedio de molienda se acerca a las seis mil toneladas diarias en el primer mes, según datos del líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales.

El Karbe (Kilogramo de azúcar recuperable, base estándar) es bajo por el momento, pues se encuentra en 115.300, sin embargo, están confiados en que aumente por la calidad actual de la caña.