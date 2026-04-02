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Avanza zafra en el IPA con buenos augurios

Por Redacción

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Avanza zafra en el IPA con buenos augurios

CIUDAD VALLES.- Se ha molido el 61 por ciento de toneladas de caña que planea procesar en esta zafra el Ingenio Plan de Ayala, por lo que avanza el proceso con buenas perspectivas.

El líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Eduardo Martínez Morales dio a conocer que van 645 mil toneladas de gramínea molidas en tres meses de periodo de producción, esto corresponde a un 61 por ciento del total estimado por el Comité de la Caña de Azúcar para el final de la molienda, que es de 1 millón 50 mil toneladas para entrado el próximo mes de mayo.

Martínez Morales dijo que hasta el momento han logrado un Karbe (Kilogramo de azúcar recuperable, base estándar) de 125.115 puntos, es decir, ha recuperado más de cinco puntos desde el inicio de la molienda.

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