Baja afluencia de compras para mamá
CIUDAD VALLES.- Hubo menos afluencia de compra de regalos reportan comerciantes y ambulantes, así siguió en este día de las madres con regulares ventas.
Por principio de cuentas a muchos les extrañó que no hubiera ambulantes puestos de manera especial en la calle Hidalgo, cuando sí los hubo el 14 de febrero, pero comerciantes de regalos, ropa y efectos personales, así como ropa refirieron que apenas y salió la inversión con una ganancia extra menor a la de otros años.
Por la mañana, la marabunta pobló buena parte de la zona centro, pero temprano comenzó a menguar la afluencia, contrario a otros años.
De igual manera en restaurantes: aunque hubo una asistencia mayor a la habitual, fue poca para ser 10 de mayo.
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