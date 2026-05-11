Baja afluencia de compras para mamá

CIUDAD VALLES.- Hubo menos afluencia de compra de regalos reportan comerciantes y ambulantes, así siguió en este día de las madres con regulares ventas.

Por principio de cuentas a muchos les extrañó que no hubiera ambulantes puestos de manera especial en la calle Hidalgo, cuando sí los hubo el 14 de febrero, pero comerciantes de regalos, ropa y efectos personales, así como ropa refirieron que apenas y salió la inversión con una ganancia extra menor a la de otros años.

Por la mañana, la marabunta pobló buena parte de la zona centro, pero temprano comenzó a menguar la afluencia, contrario a otros años.

De igual manera en restaurantes: aunque hubo una asistencia mayor a la habitual, fue poca para ser 10 de mayo.

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