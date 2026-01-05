logo pulso
Estado

Bajas ventas en el tianguis dominical

Por Carmen Hernández

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad Fernández.- Tianguistas registran bajas ventas en este fin de semana, lo que atribuyeron a las condiciones imperantes por las festividades de navidad y año nuevo, además de que muchas familias aún comen el recalentado.  

Comerciantes dieron a conocer que de manera puntual recorren cada uno de las 7 colonias donde se instalan desde las 7 de la mañana, pero que ahora fue una vendimia con pocos clientes.  

Ofrecen a la venta desde ropa de segunda mano, zapatos, juguetes y artículos para preparar los alimentos, además de la venta de alimentos preparados.  

Sin embargo, este fin de semana tuvieron una mala racha, no lograron ni recuperar lo que pagan a Comercio para instalarse. 

Señalaron que no vendieron ni 100 pesos, no logrando recuperar lo que pagaron en la renta de mesas y el servicio público de transporte, para trasladar los productos, ya que algunos de los vendedores vienen de algunas comunidades.

