Balacera en la Valles–Tampico deja dos detenidos y un policía lesionado (VIDEO)

La persecución terminó con una camioneta volcada y la carretera paralizada

Por Huasteca Hoy

Octubre 27, 2025 02:24 p.m.
A
Policías aseguran la zona del enfrentamiento.

Policías aseguran la zona del enfrentamiento.

CIUDAD VALLES. Un enfrentamiento a balazos entre presuntos delincuentes y corporaciones policiacas dejó como saldo dos personas detenidas y un oficial con lesiones leves, la tarde de este lunes en la carretera libre Valles–Tampico.

De acuerdo con fuentes oficiales, elementos de la Policía de Métodos de Investigación iniciaron una persecucióncontra una camioneta Ford Escape color azul, cuyo conductor se negó a detenerse.

Tras varios kilómetros, en el tramo del acceso al ejido La Raya, a la entrada de Cemex, la unidad particular salió de la carretera y cayó a un desnivel entre la maleza, donde finalmente fueron asegurados dos hombres.

Mientras tanto, otros oficiales que acudían en apoyo solicitaron el respaldo de la Guardia Civil Estatal; sin embargo, en su trayecto fueron sorprendidos con artefactos poncha llantas arrojados sobre la vía, lo que ocasionó un accidente en el que un policía resultó policontundido.

La vialidad permaneció cerrada temporalmente mientras personal de las corporaciones efectuaba el levantamiento de indicios y el aseguramiento de los vehículos involucrados.

