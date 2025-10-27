Los malos priistas se fueron a Morena: SR

CIUDAD VALLES.- Tanto César González García como Sara Rocha Medina, presidente del Comité Municipal del PRI y presidenta estatal, respectivamente, insistieron con que su partido, el tricolor, “no está muerto”, como algunos se han preguntado.

En una gira hecha por Ébano, Tamuín y Valles para tomar protesta a los comités de cada uno de estos municipios, Sara Rocha estuvo en el edificio del PRI de Pedro Antonio Santos que, dicho sea de paso, está a una firma de ser propiedad del instituto político, porque están las firmas de tres de las cuatro familias donantes que son del mismo apellido.

Rocha refirió que comenzarán pronto la reafiliación de militantes, uno por uno y bajo invitación, como lo reglamenta la autoridad electoral y, ya fuera de su perorata, en entrevista banquetera refirió que actualmente no tienen un padrón actualizado de militantes, sino que cuentan con uno que data de hace siete años y que ostentaba 22 mil miembros activos.

Citó las presuntas faltas graves del Gobierno federal en seguridad y salud y dijo que no se fueron los mejores priistas, sino que en Morena están los peores priístas que había.

