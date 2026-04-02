Bendice el obispo a los integrante de Procesión

Matehuala.- El obispo de la Diócesis de Matehuala, acompañado de Monseñor Ignacio Loth Vaquera Gallardo, de la Diócesis de Matamoros, Tamaulipas, ofrecieron una misa especial en la calle Régules para bendecir a todos los participantes en la próxima Procesión del Silencio, que se llevará a cabo este Viernes Santo.

Los obispos bendijeron a todos los vecinos por llevar a cabo la Procesión del Silencio, en la que cada año representan las estaciones de la Pasión de Jesucristo, para que la gente reflexione mirando cada una de las escenas en diferentes carros; una labor que realizan sin esperar nada a cambio y sin importar el cansancio, pues permanecen aproximadamente tres horas sin poderse mover.

Margarito Salazar dijo que para él fue un placer haber visto la Procesión del Silencio durante su estancia en Matehuala, señaló que esta será la última vez que podrá presenciarla, ya que próximamente tomará posesión de la Diócesis de Tampico.

Se invita a la población a que acuda a ver la Procesión, la cual iniciará a las 8 de la noche.

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El recorrido iniciará en la calle Regules, siguiendo por Morelos, Hidalgo, Matamoros, Boulevard Carlos Lasso, Altamirano y 5 de Mayo, hasta terminar nuevamente en Regules.