Bendicen cascos por día del motociclista

Matehuala.- Con motivo del Día del Motociclista se llevó a cabo la tradicional bendición de cascos en el Santuario de Guadalupe el pasado domingo, fueron cientos de motociclistas los que llegaron al templo como parte de las fiestas patronales de la Guadalupana.

Cada primer domingo del mes de diciembre es considerado el día del motociclista, en este municipio hay miles de motociclistas, creándose clubes de motociclistas quienes ven en la moto una forma de vivir y viajan por diferentes ciudades arriba de sus caballos de acero, como cada año los clubes se reunieron en esta fecha en el Santuario de Guadalupe para dale las gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe para que los siga protegiendo en sus viajes.

Al Santuario llegó una peregrinación de motociclistas para pedir la bendición de la Virgen Morena en sus fiestas patronales, así mismo se llevó a cabo una misa en honor a los motociclistas, dentro de la eucaristía se pidió por los motociclistas para que la virgen los proteja en sus viajes, pero también se pidió de manera especial por todos los bickers que lamentablemente han fallecido, se hizo una oración por ellos.

Al terminar la misa el presbítero bendijo las motocicletas, así como los cascos, posteriormente los bickers llevaron a cabo una rodada rumbo al municipio de Villa de la Paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí