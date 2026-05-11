Bomberos apagan incendio en carretera

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal controlaron un incendio que se generó en un predio a la orilla de la carretera 62, en el tramo Matehuala-Cedral, gracias al apoyo brindado lograron controlarlo rápidamente.

Los hechos se suscitaron en la carretera 62 de Matehuala a Cedral, a la altura de la comunidad de La Cabra, donde vecinos de la zona reportaron un fuerte incendio a la orilla de la carretera ya mencionada, por lo que se pidió apoyo a las corporaciones de emergencia para que acudieran a controlarlo y evitar que se extendiera por toda la zona y llegara a afectar a los habitantes. Inmediatamente acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos para iniciar los trabajos para sofocar el fuego.

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil Municipal, quienes trabajaron en coordinación con Bomberos para lograr el control y extinción del fuego a la altura de la comunidad La Cabra, en un área con riesgo de propagación.

Después de varios minutos lograron controlar el incendio, no hubo ninguna persona lesionada.

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Posteriormente, les pidieron auxilio para atender otro incendio de predio en la calle Hidalgo, de la colonia San Antonio, por lo que llegaron los bomberos y comenzaron a realizar labores de extinción en un área aproximada de 10 por 20 metros.

Después de varios minutos lograron controlar el incendio.