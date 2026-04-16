Bomberos rescatan a menor en bici

Matehuala.- Un menor de edad quedó con un pie atorado en una bicicleta en la calle San Antonio, ya que mientras jugaba colocó el pie donde no debía, por lo que se solicitó el apoyo de los bomberos para poder liberarlo.

De acuerdo con la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada en la que se informaba que había un niño con el pie atorado en una bicicleta, en la calle San Antonio de la colonia Bustamante II. De inmediato acudieron al lugar y, al llegar, enfrentaron problemas para liberar la pierna del menor. Afortunadamente, luego de rescatarlo y revisarlo, no presentaba ninguna fractura.

Posteriormente, recibieron el reporte de un incendio en un predio baldío a un costado de la carretera de Matehuala a Dr. Arroyo, por lo que se trasladaron en una motobomba de ataque rápido.

Al arribar, comenzaron las labores para controlarlo y evitar que se extendiera, poniendo en riesgo a las personas que habitan cerca de la zona. Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar el incendio y no se reportaron personas lesionadas. El fuego consumió un área aproximada de 40 por 50 metro, se pide a la población en general evitar hacer la quema de basura en lotes baldíos, ya que esto ha provocado un incremento de incendios que luego la gente no puede controlar.

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